Corinthians x Noroeste: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Noroeste se enfrentam neste sábado (1) em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Aliás, a bola vai rolar às 18h30 na Neo Química Arena.

O Corinthians é o vice-líder do Grupo B, com 12 pontos em cinco jogos, assim como o líder Mirassol, que leva a melhor tanto em gols a favor como no saldo de gols. Já o Noroeste aparece em terceiro no Grupo C, com seis pontos e apenas uma vitória.

Onde assistir

Cazé TV (Youtube), Nosso Futebol+ (pay-per-view) e Zapping (pay-per-view).

Como chega o Corinthians

No final de semana, a equipe comandada por Ramón Díaz perdeu para o São Paulo por 3 a 2, interrompendo uma série de dez vitórias seguidas. Sonhando alto novamente, o Timão despachou a Ponte Preta no meio de semana: 1 a 0 em Campinas.

Para o duelo de agora, o Timão não poderá contar com os volantes José Martínez e Alex Santana, afinal, ambos estão suspensos. O primeiro, vale lembrar, foi expulso, enquanto o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo. Além disso, Talles Magno foi liberado para resolver problemas pessoais, enquanto Gustavo Henrique, Garro e Maicon estão lesionados e são dúvidas.

Como chega o Noroeste

A equipe de Bauru não poderá contar com os lesionados Luizão, Vitinho e Felipe Rodrigues. O Norusca vem de derrota de 2 a 0 para o Guarani e empate em 2 a 2 com a Inter de Limeira.

CORINTHIANS x NOROESTE

Campeonato Paulista – sexta rodada

Data e horário: 1/2/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramanho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo e Charles; Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe (Luiz Thiago) e Carlão Técnico: Paulo Comelli

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.