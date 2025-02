Nottingham arrasa Brighton na Premier League: 7 a 0

Na rodada passada do Campoeonato Inglês, o Nottingham Forest, sensação do campeonato, viu sua série de 7 vitórias e 1 empate em oito jogos acabar com uma impiedosa goleada de 5 a 0 para o Bournemouth. Neste sábado (1/2), recebeu o bom time do Brighton, no City Ground. E deu uma resposta para quem achou que cairia de produção no returno. Afinal, goleou por histórico 7 a 0. Teve ótima atuação de todos os jogadores, notadamente o artilheiro neozelandês Chris Wood, autor de três gols. E de Elanga, que não marcou, mas deu assistências para três tentos. Gibbs-White, Neco Williams, Jota e Dunk, contra, completaram o placar.

O jogo também marcou a presença de Danilo como titular. Afinal, o ex-Palmeiras voltou após se recuperar de fratura no tornozelo esquerdo. Jogou muito bem, iniciou a jogada do primeiro gol e deu ótimos lançamentos. Dessa forma saiu no segundo tempo sob aplausos. Outros brasileiros em campo para o Brighton foram Morato e Murillo, dois zagueiros que se saíram muito bem. Com a vitória, o Nottingham chega aos 47 pontos, consolidando o terceiro lugar e fazendo sua melhor campanha em 30 anos e conseguindo a maior gorada desde o lançamento da Premier Legue nos anos 90. O Brighton, com 34 pontos, terminou a partida em nono lugar, mas deve perder posições ao fim da rodada.

Que surra, Nottingham!

Como é praxe na competição, o Nottingham deixou a bola com o rival. Mas tentou ser letal em rápidos ataques. Como vem ocorrendo, deu muito certo. Tanto que, com apenas 40% de posse, finalizou mais (14 a 7) e com uma eficiência incrível. Dos dez chutes no alvo, sete entraram. O Brighton não conseguia furar a defesa e, quando teve chance, como no chute de Welbeck, o goleiro Dels espalmou, a bola bateu no travessão, na linha, mas não entrou. Já o Nottingham foi fazendo gols. O primeiro aos 12, Danilo lançou Gibbs-White pela direita e este cruzou para a área. Dunk tentou cortar e marcou contra. Pouco depois, aos 25, Elanga cobrou escanteio da esquerda e Gibbs-White cabeceou para fazer 2 a 0.

O caminho era pela direita do ataque. Afial, o lateral Lamptey, mesmo com ajuda dupla, não conseguia parar as investidas pelo seu setor. Dessa forma, foi por ali que Elanga apareceu para cruzar e Chris Wood fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Brighton entrou com tudo para diminuir a diferença. O treinador colocou três reservas (João Pedro foi um dos que saiu). Criou chances. Mas quem marcou foi o Nottingham. Aos 18 minutos, Elanga recebeu pela direita e cruzou para mais um gol de Chris Wood. Terceira assistência de Elanga. Aos 23, Gibbs-White sofreu pênalti de Lamptey. Wood chutou para fazer seu hat-trick e o 17º gol na atual edição da Premier League. Mas ainda deu tempo para Neco Williams e Jota marcarem gols aos 44 e 46 minutos, fechando o placar em incríveis 7 a 0. Enfim, a torcida do time da casa não poderia sonhar com um resultado melhor.

Jogos da 24ªrodada do Inglês

Sábado (1/2)

Nottingham 7×0 Brighton

Newcastlex Fulham – 12h

Everton x Leicester – 12h

Ipswich x Southampton – 12h

Bournemouth x LIverpool – 12h

Wolverhampton x Aston Villa – 14h30

Domingo (2/2)

Manchester United x Crystal Palace – 11h

Brentford x Tottenham – 11h

Arsenal x Manchester City – 13h30

Segunda-feira (3/2)

Chelsea x West Ham – 17h

