Atlético perde prazo e deixa de vender jóia da base para Leicester

O portal Fala Galo foi o primeiro a informar. O Jogada10 confirmou que na última semana uma proposta interessante chegou pelo jogador. O clube da Premier League queria pagar 12 milhões de euros (cerca de R$ 72,6 milhões na cotação atual) para contar com o futebol do atleta.

Tanto Alisson quanto seus familiares ficaram apreensivos para a concretização dos tratos. Afinal, o atleta teria uma grande valorização salarial. Atualmente o jogador recebe cerca de R$ 50 mil mensais.

O Leicester, porém, saiu da negociação. O novo dirigente do Atlético, Paulo Bracks, tinha responsabilidade de sequência aos tratos. Contudo, uma certa burocracia de passar tudo pelos gestores do clube atrasou qualquer possibilidade. Assim, o prazo ficou apertado para deslocamento, exames médicos e outros trâmites burocráticos.

Há uma certa chateação pelo lado do jogador. Afinal, com as chegadas de Júnior Santos e Cuello a tendência é que Alisson fique como opção no banco de reservas.

