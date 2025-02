Salah garante mais uma vitória do líder Liverpool

O Liverpool vai muito bem no Inglês, obrigado. Neste sábado (1/2), visitou o Bournemouth no Vitality Stadium, pela 24ª rodada da Premier League. Diante de um rival que vinha com 11 jogos de invencibilidade (7 vitórias e 4 empates), passou sufoco. Mas quem tem Salah, tem tudo. Afinal, o egípcio fez a diferença. Marcou o primeiro, de pênalti, e, depois, um golaço espetacular. Com isso, o Reds venceu por 2 a 0. Contudo, destaque também para Alisson, com pelo menos quatro ótimas defesas.

Para o Liverpool, o excelente resultado leva o time aos 56 pontos, nove à frente dos vice-líderes Arsenal (que ainda joga na rodada) e Nottingham Forest. Mas o Bournemouth, que sonha em entrar na zona da Champions (G4), fica com 40 pontos e é o sétimo colocado.

Salah é o cara

O Bournemouth, animado com o 5 a 0 diante do Nottingham Forest na rodada passada, jogou de igual para igual com o Liverpool. E teve a primeira grande chance com Semeyo. Em ótima jogada pela esquerda, acertou o travessão de Alisson. O Liverpool quase marcou aos 22 minutos, num chute de Szoboszlai, para grande defesa de Kepa. Contudo, aos 27, Gakpo foi derrubado na área. A lance era bem polêmico, mas o árbitro marcou a penalidade e o VAR, depois de dois minutos, confirmou. Salah cobrou e fez 1 a 0. O Bournemouth chegou a empatar, mas teve um gol anulado por impedimento de Kerkez, que cruzou para o chute de Brooks.

No segundo tempo, o Bournemouth buscou o empate, obrigou Alisson a fazer boas defesas e teve uma chance incrível quando, após ficar com a sobra de bola que bateu na trave, Justin Kluivert, com o gol vazio, chutou para fora. Assim, como quem não faz, leva, e o Liverpool, com Salah, o time da casa, ampliou. Após contra-ataque letal, o egípcio recebeu na entrada da área, pela direita, e tocou de esquerda com uma categoria enorme, deslocando o goleiro. Um golaço do faraó, aos 30 minutos. No fim,Alisson fezmais duas boas defesas, mantendo invicto o gol dos Reds.

Jogos da 24ªrodada do Inglês

Sábado (1/2)

Nottingham 7×0 Brighton

Bournemouth 0x2 Liverpool

Newcastle x Fulham

Everton x Leicester

Ipswich x Southampton

Wolverhampton x Aston Villa – 14h30

Domingo (2/2)

Manchester United x Crystal Palace – 11h

Brentford x Tottenham – 11h

Arsenal x Manchester City – 13h30

Segunda-feira (3/2)

Chelsea x West Ham – 17h

