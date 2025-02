Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico entre Botafogo e Flamengo promete agitar o futebol brasileiro neste início de temporada. O Clássico da Rivalidade decide o título da Supercopa do Brasil, neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O Alvinegro, ainda tentando se encontrar após sofrer perdas relevantes dentro e fora de campo, disputa a decisão pela primeira vez, enquanto o Rubro-Negro manteve a base do último ano e busca o tricampeonato.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Botafogo?

Atual campeão brasileiro, o Botafogo disputa a Supercopa do Brasil pela primeira vez na história. O Alvinegro, no entanto, chega com mudanças em relação ao time que conquistou o Brasileirão e Libertadores no ano passado. Dentro de campo, por exemplo, nomes como Thiago Almada e Luiz Henrique saíram. Já do lado de fora, o técnico Artur Jorge também saiu e ainda não tem um substituto definido. Assim, a responsabilidade de buscar o título inédito será de Carlos Leiria, do sub-20.

Por outro lado, o Botafogo pode ter uma novidade na decisão contra o Flamengo. O meia-atacante Artur, contratado junto ao Zenit, da Rússia, foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Carlos Leiria. Entretanto, a tendência é que a escalação seja a mesma da vitória no clássico sobre o Fluminense por 2 a 1, na última quarta-feira (29), no Nilton Santos, que marcou a primeira partida do time principal no ano.

Como chega o Flamengo?

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo busca o tricampeonato da Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro esteve presente em quatro das últimas cinco finais e agora tem a chance de conquistar o terceiro título em seis edições desde 2020. Em busca do segundo troféu como treinador profissional, Filipe Luís conseguiu manter a base do ano passado, com exceção de saída de Gabigol, e dessa forma pode usar esse fator como diferencial diante do Botafogo, que sofreu mudanças dentro e fora de campo.

Para a decisão, o Flamengo pode ter mais uma novidade. Trata-se do lateral-direito Danilo, contratado após rescindir o contrato com a Juventus, da Itália. O jogador foi inscrito no BID da CBF e está à disposição do técnico Filipe Luís. Por outro lado, o Rubro-Negro sofreu uma baixa de última hora. O meia Carlos Alcaraz foi emprestado para o Everton, da Inglaterra, por um ano com obrigação de compra, e não veste mais a camisa rubro-negra.

Botafogo x Flamengo

Final da Supercopa do Brasil 2025

Data e horário: 02/02/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur e Matheus Martins; Savarino e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Perreira (Danilo) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Nico De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo (Michael ou Juninho) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

