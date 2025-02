Hansi Flick define Szczesny como goleiro titular do Barcelona

Szczesny é oficialmente o goleiro titular do Barcelona. Após começar jogando nas últimas seis partidas, o polonês convenceu o técnico Hansi Flick e foi escolhido como o substituto do alemão Ter Stegen, que sofreu uma grave lesão no joelho direito no início da temporada 2024/25.

Ter Stegen sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito contra o Villarreal, em setembro de 2024, pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona acredita que a recuperação pode levar até oito meses. Assim, o técnico Hansi Flick precisou testar Szczesny e Iñaki Peña.

O treinador alemão deu oportunidade primeiramente para o espanhol Iñaki Peña, já que Szczesny havia decidido se aposentar em agosto do ano passado. Porém, o polonês voltou atrás na decisão após conversas com o centroavante Robert Lewandowski.

Após um período de testes, Hansi Flick parece ter definido o novo “número um” do Barcelona. Iñaki Peña não convenceu nas oportunidades, diferentemente de Szczesny. Assim, o treinador alemão confiou na experiência do goleiro polonês, que foi decisivo em jogos grandes.

