Dembélé faz hat trick, na goleada PSG sobre o Brest

Mais uma vitória para a conta do PSG no Campeonato Francês e com a assinatura do artilheiro Dembélé. Depois de fazer três gols para seu time no meio de semana na Champions, o atacante repetiu a dose. Diante do Brest, na casa do rival, Francis-Le Blé voltou a fazer hat trick e, com isso, ajudou o Paris a vencer por 5 a 2. Gonçalo Ramos fez os outros dois gols do PSG, já nos acrésicmos. Para o Brest marcaram Del Castillo e de Ajorque.

O PSG segue disparado e rumo a mais um caneco na França, já que tem 50 pontos e o rival mais próximo é o Olympique, com 37 (e menos um jogo). O Brest é o oitavo, com 28 pontos.

Dembélé e Gonçalo marcam e PSG goleia

O primeiro gol veio aos 29, quando Barcola fez ótima jogada pela esquerda e, na saída do goleiro, tocou para o lado, para Dembélé. Com o gol vazio, o artilheiro mandou para a rede e correu para comemorar.

No segundo tempo, o Brest, que faz boa temporada e está vivo também na Champions, empatou com Del Castillo, uma bomba de fora da área, sem chance para Donnarumma. Mas pouco depois, aos 12, Dembélé fez o segundo gol. Após lançamento, Kvaratskhelia tentou a conclusão, mas foi bloqueado. Na sobra, Dembélé concluiu e fez 2 a 1. Aos 17, mais um de Dembélé, completando grande jogada de Kim. O sul-coreano, no meio de dois marcadores, virou o corpo e encontrou o companheiro desmarcado. Mas Ajorque, num golaço aos 26, saindo da marcação e chutando da entrada da área, recolocou o Brest no jogo.

Com o 3 a 2, o que se viu foi o Brest buscando o ataque, mas cedendo espaço para contra-ataques que Gonçalo Ramos, que entrou no lugar de Dembélé, não perdoou. O primeiro, aos 44 minutos, terminou com Gonçalo Ramos, livre para concluir para a rede após um passe de Doue. Nos acréscimos, mais um gol de Gonçalo Ramos para fechar o placar.

Jogos da 20ª rodada do Francês

Sexta-feira (31/1)

Montpellier 0x2 Lens

Sábado (1/2)

Brest 2×5 PSG

Monaco x Auxerre -15h

Lille x Saint-Etienne – 17h05

Domingo (2/2)

Toulouse x Nice 11h

Rennes x Strasbourg – 13h15

Reims x Nantes- 13h15

Angers x Le Havre – 13h15

Olympique x Lyon – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.