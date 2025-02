Palmeiras empresta zagueiro Michel a time de Portugal

O Palmeiras emprestou o zagueiro Michel, de 21 anos, ao Moreirense, de Portugal. O contrato entre as partes vai até o meio de 2026 e não há opção de compra. Assim, a ideia do Alviverde é que o jogador ganhe minutagem em campo na nova equipe.

O Verdão, com 80% dos direitos econômicos do atleta, quer que o jovem se desenvolva para que, posteriormente, possa ter negociação com a atual equipe ou até mesmo com outro clube no fim do empréstimo. Afinal, Portugal é um dos países mais realizam transações de atletas no mercado europeu.

O atleta foi sem custos para o time português, que fez o anúncio do acordo na última sexta-feira (31). Através das redes sociais, o clube apresentou o jogador: “Chegou, olhou à volta e sentiu a mística! Vamos com tudo, Michel!”, publicou.

Uma publicação compartilhada por Moreirense Futebol Clube (@moreirensefutebolclube)

O zagueiro Michel se formou na base do Palmeiras e estreou no time profissional em 2021, jogando cinco partidas antes de retornar ao Sub-20. Embora estivesse no elenco principal após ultrapassar a idade da base, não foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira em 2023 e 2024, mesmo sendo relacionado para as partidas.

