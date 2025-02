Atalanta se afasta dos líderes do Italiano após tropeço em casa

Atalanta e Torino empataram em 1 a 1, neste sábado, 1/2, pela 23ª rodada do Italiano. Atuando em casa, no seu estádio, Azzurri d’Italia, o time de Bérgamo saiu na frente com Djimsiti, mas cedeu a igualdade ainda no primeiro tempo, com gol de Maripán. Na etapa final, a Atalanta teve a vitória nas mãos. Afinal, Retegui, artilheiro da Série A, cobrou um pênalti que o goleiro Milinkovic-Savic defendeu.

Assim, a Atalanta perdeu a chance de encostar nos dois primeiros colocados, Napoli (53) e Inter (50, com 1 jogo a menos). Afinal, ficou com 47 pontos. O Torino, com 27 pontos, está em 11º lugar.

Tudo igual para Atalanta e Torino

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio da Atalanta, que impôs seu jogo. Chegou a fazer um gol com Bellanova, que acabou anulado (por toque na mão), mas chegou ao 1 a 0 aos 34, quando, após escanteio da direita, Djimsiti, de cabeça, mandou para a rede dos visitantes. A Atalanta estava com o jogo administrado, mas cedeu o empate aos 40, quando Maripán concluiu um chuveiro na área, cobrado por Lázaro, e deixou tudo igual.

No segundo tempo, houve maior equilíbrio. Aos 28 minutos, rolou a grande chance da etapa. Retegui foi empurrado na área e o juiz marcou pênalti. O mesmo Retegui, argentino natualizado cobrou, mas o goleiro Milinković-Savić voou para fazer grande defesa, mantendo o placar em 1 a 1.

Jogos da 23ª rodada do Italiano

Sexta-feira (31/1)

Parma 1×3 Lecce

Sábado (1/2)

Udinese 3x2Venezia

Monza 0x1 Verona

Atalanta 1×1 Torino

Bologna x Como – 16h45

Domingo (2/2)

Juventus x Empoli – 8h30

Fiorentina x Genoa – 11h

Milan x Inter de Milão – 14h

Roma x Napoli – 16h45

Segunda-feira (3/2)

Cagliari x Lazio – 16h45

