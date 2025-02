Com gol brasileiro, Atlético de Madrid vence Mallorca. Segue na cola do líder Real

Como vem sendo muito comum nesta longa Era Simeone no comando do Atlético de Madrid, o time colchonero sofre, mas vence. Neste sábado, 1/2, em casa, no Metropolitano, fez 2 a 0 no Mallorca. O brasileiro Samuel Lino, no primeiro tempo, abriu o placar. Contudo, como não ampliou quando tinha o domínio, o time foi perdendo a pegada e sofreu forte pressão na reta final. Enfim, segurava o bom resultado, mas ainda conseguiu ampliar no fim, com seu astro Griezmann.

O Atlético segue como principal rival do Real Madrid na luta pelo título. Os colchoneros têm 48 pontos, contra 49 do Real (que ainda joga na rodada). O Mallorca, que faz boa campanha, é o sétimo colocado, com 30 pontos.

Lino e Griezmann, artilheiros do Atlético

O Atlético dominou o primeiro tempo, criando as principais oportunidades. Na melhor delas, Simeone viu a infiltração de Samuel Lino pela esquerda e tocou para o ala-esquerdo brasileiro. Na área, ele chutou com contrapé do goleiro Greif, fazendo 1 a 0. Simeone, pouco depois, perdeu um gol feito, livre na cara do goleiro. Mas bateu por cima. Era para ter ampliado.

No segundo tempo, Sorloth teve duas oportunidades para o Atlético. Mas era nítida a queda de qualidade dos colchoneros. Assim, Simeone lançou Griezmann, que começou no banco sendo poupado, para tentar recolocar o Atlético no domínio do jogo. Foi bola na trave, Dani Rodríguez perdeu duas chances claras e muita pressão em cima do dono da casa. Contudo, nos acréscimos, o Atlético encaixou um contra-ataque. Griezmann entrou livre e, quando viu o goleiro saindo da área para fechar os espaços, tocou por cobertura para fazer 2 a 0 e aliviar a torcida, que apoiou muito o time, mas temia por um tropeço.

Jogos da 22ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (31/1)

Leganés 0x1 Rayo Vallecano

Sábado (1/2)

Getafe 0x0 Sevilla

Villarreal 5×1 Valladolid

Atlético de Madrid 2×0 Mallorca

Espanyol x Real Madrid – 17h

Domingo (2/2)

Barcelona x Alavés – 10h

Valencia x Celta – 12h15

Osasuna x Real Sociedad – 14h30

Betis x Athletic Bilbao -17h

Segunda-feira (3/2)

Girona x Las Palmas – 17h

