Davidson marca, e Basaksehir corre atrás de vaga em liga europeia

No Campeonato Turco, apenas o campeão garante vaga na próxima edição da Champions League. O vice segue para a fase de classificação da principal competição europeia. Já terceiro e quarto colocados têm direito ao qualificatório da Liga Europa. E é nesse bolo que o Basaksehir segue firme para se infiltrar. Neste sábado (01/02), com um gol do atacante brasileiro Davidson, a equipe goleou o Samsunspor por 4 a 0. Assim, a equipe se aproximou do pelotão de frente.

Em casa e contra o terceiro lugar na tabela do Campeonato Turco, o Basaksehir sabia, então, que a vitória era o único resultado que interessava para continuar na luta pelo G-4. Uma derrota deixaria o time a dez pontos da zona de classificação para as competições europeias, bem longe de seu objetivo. Num primeiro tempo muito disputado, a equipe saiu na frente com um gol de Piatek, aos 19 minutos de jogo.

E o atacante polonês faria mais dois na etapa final, um hat-trick que levou os torcedores no Basakehir Faith Terim Stadium à loucura, com o brasileiro Davidson fechando a goleada já aos 41, em bela cabeçada.

Basaksehir esquece o Turcão e foca na Copa

O Basaksehir chegou, portanto, à sexta colocação da liga otomana, com 32 pontos, e está a sete pontos do quarto lugar, o Eyupspor, que tem 39. Agora, a equipe vira a chave para a Copa da Turquia. Na próxima terça-feira (04/02), novamente em casa, enfrenta o Corum FK.

Davidson: equipe passou no teste de fogo

Ao final da partida, a fera do Brasil falou sobre a importância da vitória diante de um adversário que está no topo da tabela e chamou a atenção para o desempenho da equipe num daqueles jogos considerados grandes e de peso.

“No Brasil, costumamos falar que é o típico jogo de seis pontos. E era mesmo, porque o Samsunspor está à nossa frente, dentro do grupo que busca as vagas para as competições europeias, e sabíamos que uma vitória era fundamental pra gente. A equipe se portou muito bem durante todo o tempo e soubemos construir um belo resultado. Que essa atuação nos sirva de motivação para seguirmos ainda mais fortes”, disse Davidson.

