Manchester United x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo na metade da tabela do Campeonato Inglês, Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (2), às 11h (de Brasília), no Old Trafford, pela 24ª rodada. Os Red Devils ainda tentam se encontrar na temporada para se aproximar da zona de classificação para competições europeias, enquanto os Eagles buscam apenas se manter na elite inglesa.

Onde assistir

O jogo terá transmissão para todo Brasil na ESPN, pela TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+

Como chega o Manchester United?

Em um momento irregular na temporada, o Manchester United chega de duas vitórias nos últimos três jogos para o confronto dentro de casa. O confronto direto contra o Crystal Palace, que está uma posição e dois pontos atrás, pode ser o primeiro passo de uma reabilitação para se aproximar de uma vaga nas competições europeias em 2025/26. O técnico Rubén Amorim ainda não definiu o time, já que Shawn, Evans e Mount são dúvidas.

Como chega o Crystal Palace?

O Crystal Palace vive um bom momento na temporada. Após vencer três dos últimos cinco jogos, os Eagles tiveram a sequência encerrada na derrota para o Brentford, dentro de casa. Entretanto, nada que abale a equipe. O treinador Oliver Glasner, no entanto, terá alguns problemas para resolver, já que tem uma série de desfalques. Entre eles, o brasileiro Matheus França, cria do Flamengo. Além dele, Adam Wharton, Cheick Doucouré, Chadi Riad e Joel Ward também estão fora com problemas físicos.

Manchester United x Crystal Palace

Campeonato Inglês – 24ª rodada

Data e horário: 02/02/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire e Lisandro Martínez; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes e Dalot; Garnacho e Amad Diallo; Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guehi; Muñoz, Esse, Lerma e Mitchell; Sarr, Eze e Mateta. Técnico: Oliver Glasner

Árbitro: John Brooks

VAR: Craig Pawson

