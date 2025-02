Grêmio goleia São Luiz e dispara no Grupo A do Gauchão

Com excelente primeiro tempo e Cristaldo muito inspirado, o Grêmio goleou o São Luiz por 5 a 0, neste sábado, 1/2, pelo Gauchão. O jogo valeu pela quarta rodada da fase de grupso do estadual, na Arena dos gremistas. No primeiro tempo, Cristaldo fez dois gols e a jogada do terceiro tento, de Aravena. O Tricolor ainda teve um gol anulado, de Braithwaite. Na etapa final, Monsalve, que substituiu Cristaldo, ampliou e Braithwaite fechou o placar.

O resultado leva o Grêmio aos dez pontos na liderança disparada do Grupo A, avançando tranquilamente para terminar como o líder de sua chave, já que os segundos colocados, Guarany e São José (que ainda jogarão na rodada), estão com dois pontos. O São Luiz é o segundo colocado do Grupo C, com cinco pontos. Vale lembrar que pelo regulamento do Gaúcho, ao término da fase de grupos, apenas os três líderes e o melhor segundo colocado avançam à semifinal.

Cristaldo em tarde de gala

O Grêmio fez um ótimo primeiro tempo, não deixando o São José respirar. Logo aos cinco minutos, Braithwaite fez um belo gol, que, após quatro minutos, foi anulado pelo VAR por impedimento milimétrico. Mas isso não arrefeceu a pressão gremista, que enfim chegou ao merecido gol com Cristaldo, aos 23. Ele recebeu na área de Braithwaite, matando a bola com categoria e deslocando o goleiro Paulo Gianezini.

Em vantagem, o time gremista seguiu em cima e ampliou em mais um chute certeiro de Cristaldo, aos 38. E o argentino estava inspirado. Aos 43, recebeu pela direita, livre, e tocou por cobertura. A bola bateu no travessão e sobrou para Areveana concluir para fazer 3 a 0. Areveana quase fez outro num chute na trave. Um baile que fez a torcida aplaudir o time de pé na saída para o intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio foi menos intenso, o que levou o São Luiz a se aventurar algumas vezes no ataque e dar trabalho para o goleiro Gabriel Grando. Os gremistas, apesar de mais cadenciados, também criaram chances e uma delas entrou. Uma rápida jogada pela esquerda terminou com a conclusão certeira de Monsalve: 4 a 0. Festa gremista que aplaudiu muito a entrada de Gabriel Mec, joia de 16 anos, nos minutos finais, para o seu segundo jogo no time A. E teve tempo para, aos 44, Braithwaite fechar o placar em 5 a 0.

GRÊMIO 5Xo SÃO LUIZ

4ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 1/2/2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrygo Ely, Jemerson (Gustavo Martins, Intervalo) e Viery; Villasanti, Dodi (Cuellar, 29’/2ºT) e Cristaldo (Monsalve, 29’/2ºT) ; Aravena (Gabriel Mec, 38’/2ºT), Pavón (Edenílson, 29’/2ºT) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

São Luiz: Paulo Gianezini; Muriel, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte (Henrique, Intervalo); Tetê, Anderson Recife (Garré, Intervalo) e Luiz Henrique (Diego Gabriel, 37’/2ºT); Maikon Aquino (Gabriel Pereira, 18’2ºT) Marlon Martins (Da Silva, Intervalo) e Adaílson. Técnico: Alessandro Telles

Gols: Cristaldo, 23’/1ºT (1-0); Cristaldo, 37’/1ºT (2-0); Aravena, 40’/2ºT (3-0). Monsalve, 35’/2ºT (4-0); Braithwaite, 44’2ºT (5-0)

Árbitro: Lucas Guimarães Horn (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Penna (RS) e Cássio Pires Dornelles (RS)

VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)

Cartães Amarelos: Viery, Pavón, Rodrygo Ely, Villasanti (GRE); Da Silva (SLZ)

