Lucas Braga deixa o Santos e fecha com clube da Série A

O atacante Lucas Braga está de saída do Santos. O jogador de 28 anos fechou nesta semana com o Vitória. O Leão pagou R$ 5 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta, que assinará por três anos com o clube baiano.

No começo de 2025, Lucas Braga chegou a ser utilizado por Pedro Caixinha. O jogador atuou na estreia como titular, contra o Mirassol, e entrou ao longo dos duelos contra o Palmeiras e a Ponte Preta, somando um total de 137 minutos em campo.

Em 2024, o Santos emprestou o jogador ao Shimizu S-Pulsen, do Japão. Por lá, disputou 36 partidas e marcou oito gols, sendo peça fundamental no acesso do clube à elite japonesa. Desde 2020 no Peixe, Lucas Braga jogou 202 jogos com a camisa alvinegra, sendo 137 como titular, e marcou 18 gols.

