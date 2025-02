Santos, x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Um dia depois da festa de apresentação do craque Neymar, o Santos recebe o São Paulo para um grande clássico na Vila Belmiro. A partida acontece na noite deste sábado (01), às 20h30, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Apesar do clima, o Peixe chega pressionado para o duelo. O Alvinegro vem de três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer. Já o Tricolor vive a situação oposta, com três vitórias consecutivas e invencibilidade até aqui no estadual. AVoz do Esporte transmite o duelo a partir das 19h, com seu tradicional pré-jogo. Este duelo terá a narração do premiado Cesar Tavares.