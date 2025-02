Vegetti, do Vasco, analisa partida contra o Voltaço: ‘Precisamos melhorar’

O Vasco empatou com o Volta Redonda por 2 a 2 neste sábado (1), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Os dois gols do Cruzmaltino foram marcados por Vegetti. Após o confronto, o centroavante fez uma análise da partida e falou sobre a dificuldade da competição.

“Acredito que a única coisa positiva foi que não perdemos o jogo. Não conseguimos impor o nosso jogo. O Volta Redonda nos complicou, então, temos de continuar trabalhando. É o começo do ano. É mais fácil corrigir os erros com um empate do que com uma derrota. O Carioca é muito difícil, na verdade. A gente não se entregou, continuamos na parte de cima da tabela. Precisamos melhorar, é verdade, o grupo sabe disso”, disse.

Vegetti marcou o primeiro gol de pênalti, logo na sequência do primeiro gol do Voltaço. Por fim, nos acréscimos, o centroavante igualou o placar de cabeça.

Na próxima rodada, o Vasco tem um clássico contra o Fluminense no Mané Garrincha. A partida será na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que depois, o Cruzmaltino terá mais dois clássicos na sequência: Fluminense e Flamengo. A equipe comandada por Fábio Carille, portanto, ocupa a 2° colocação, com 13 pontos.

