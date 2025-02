Vini Jr. tem gol anulado, e Real Madrid perde para o Espanyol

O Real Madrid teve uma jornada para esquecer nesta 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Afinal, neste sábado (1), além de perder para o Espanyol por 1 a 0, viu nada funcionar no RCDE Stadium, na Catalunha. Durante boa parte da partida, os Blancos jogaram sem nenhuma intensidade. Para piorar, quando Vini Júnior marcou, aos 20 minutos do primeiro tempo, o VAR apareceu para tirar o doce da boca do craque brasileiro.

Aos 40 minutos do segundo tempo, então, Romero apareceu para garantir a vitória do Espanyol e o castigo à equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Com o resultado, o Real, líder, perde a folga que tinha sobre o Atlético de Madrid na tabela. Apenas um ponto separam os grandes rivais da capital espanhola (49 a 48). Curiosamente, no próximo sábado (8), eles se encontram no Santiago Bernabéu, para o grande tira-teima pela ponta de La Liga.

Já o Espanyol, primo pobre do Barcelona, fica em 17º lugar, com 23, ganhando um respiro importante para fugir da zona de rebaixamento. A equipe visita a Real Sociedad, no próximo domingo (9).

