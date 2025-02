Fábio Carille avalia empate do Vasco: 'Não quer dizer que está tudo errado'

O técnico Fábio Carille reconheceu que o Vasco não fez uma boa partida no empate por 2 a 2 contra o Volta Redonda, no entanto, disse que a equipe adversária era “organizada” e lembrou que está em início de trabalho.

“A bola parada sempre foi muito decisiva em todos os lugares. A gente tem que trazer isso ao nosso favor, tanto defensiva quanto ofensivamente. O torcedor fez uma festa linda. Apoiou e vaiou quando teve que vaiar. Pegamos um time bem organizado. Percebi o Vasco precisando fazer um pouco mais de força para fazer as jogadas, para acompanha. É sentar com todos os departamentos no começo da semana, saber se a gente errou na carga de trabalho porque esses jogadores não atuaram na quarta-feira. Mas é o início de trabalho. Time lutou mesmo na dificuldade e quase marca o terceiro gol para parabenizar essa torcida, que vem nos apoiando”

Dessa forma, o treinador projetou a sequência do trabalho. Acredita que é um time qualificado e que vai melhorar para os próximos confrontos. Além disso, não viu só coisas negativas no resultado.

“Nós vamos melhorar, é um time qualificado, fizemos três jogos para o início, os três últimos jogos com três vitórias, que acho que para o início foi acima do esperado, para uma evolução de parte física, de parte técnica e de entendimento da ideia de jogo. Hoje, ficamos abaixo. Nas três vitórias, não quer dizer que estava tudo certo, a gente sabia que nós temos que melhorar bastante. E o resultado de hoje não quer dizer que está tudo errado. A gente tem um caminho. É potencializar essa ideia, passar confiança para os jogadores para que a gente continue a nossa caminhada.

Vasco tem três clássicos na sequência

Em segundo lugar na tabela com 12 pontos, a sequência do Vasco no Campeonato Carioca são três clássicos: Fluminense, Flamengo e Botafogo.

O próximo compromisso, portanto, é contra o Fluminense no Mané Garrincha, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida será na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília).

