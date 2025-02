Brasil, já classificado, perde para a Colômbia no Sul-Americano sub-20

A Seleção Brasileira sub-20 encerrou sua participação no Sul-Americano da categoria com derrota de 1 a 0 para a Colômbia, neste sábado (1). O atacante Villarreal (havia dois em campo) fez o gol da vitória. O Brasil, vale lembrar, já entrou em campo classificado para o hexagonal, mesmo com a possibilidade de terminar empatado com o Equador em pontos. Isso porque o time comandado por Ramon Menezes venceu os equatorianos ao longo da competição, que está sendo realizada na Venezuela.

Dessa forma, o Brasil ficou em terceiro no Grupo B, com seis pontos, atrás da própria Colômbia (10) e da Argentina (8). Já o Grupo A teve Uruguai (9), Paraguai (9) e Chile (6) avançando ao hexagonal. A tabela da nova e última etapa ainda será desmembrada. Os quatro primeiros classificados da competição avançam para o Mundial sub-20, a ser disputado no Chile em setembro.

A Colômbia começou melhor e quase abriu o placar logo no primeiro minuto, com Montano. No entanto, o Brasil logo passou a tomar conta da partida, principalmente com Nathan Fernandes, do Sub-20, pelo lado esquerdo. Pedrinho, do Zenit, e Rayan, do Vasco també levaram perigo, exigindo boas defesas do goleiro Rojas.

Tal qual aconteceu na etapa inicial, a Colômbia levou perigo no primeiro minuto. Desta vez, porém, abriu o placar: Barrera cruzou para Villarreal, que invdiu a área, e chutou na saída do goleiro Felipe, do Corinthians. O Brasil respondeu com cobrança venenosa de Rayan, mas Rojas espalmou no pé de Moscardo, que finalizou na trave. Já no final da etapa complementar, os colombianos botaram uma bola na trave.

BRASIL 0 X 1 COLÔMBIA

5ª rodada do Sul-Americano Sub-20

Data e horário: sábado, 1/2/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo Misael Delgado, Venezuela

Gol: Neyser Villarreal, aos 1’/2ºT (0-1);

BRASIL: Felipe; Igor (Paulo Ricardo, aos 44’/2ºT) , Iago Teodoro, Jair Cunha e Artur Dias; Gabriel Moscardo, Breno Bidon e Pedrinho; Nathan Fernandes (Wesley, aos 18’/2ºT) , Rayan (Alisson, aos 28’/2ºT) e Deivid Washington (Ricardo Mathias, aos 28’/2ºT) Técnico: Ramon Menezes

COLÔMBIA: Rojas; Sarabia, Quinonez (Garcia – intervalo), Mosquera e Rentería; Medina, Ararat (Landazuri, aos 24’/2ºT) e Benítez (Barrera, intervalo); Montano, Neyser Villarreal (Aponza Cantonil, aos 40’/2ºT) e Alejandro Villarreal (Rodriguez, aos 24’/2ºT) Técnico: Cesar Torres

Árbitro: Mathias de Armas (URU)

Cartão Amarelo: Gabriel Moscardo, Pedro Henrique e Igor (BRA); Ararat, Bazan, Benitez e Y Rodriguez (COL)

