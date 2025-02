Hulk não se contenta com vitória do Atlético: ‘Precisamos de muito mais ainda’

O Atlético precisou de cinco jogos para, enfim, vencer em 2025. Neste sábado (1), derrotou o Villa Nova por um magro 1 a 0, no Castor Cinfuentes, em Nova Lima, pela quinta rodada do Mineiro. Autor do único gol do embate, Hulk não se contenta com apenas os três pontos no Estadual.

“Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Somos cinco vezes campeão do Mineiro. Defender esta sequência não é tão simples. Nosso maior rival está forte. O América merece respeito. Há outras equipes fortes também, como Tombense e Athletic, que fazem excelente campanha. Precisamos fazer muito mais ainda”, reconheceu o Incrível.

Hulk, por outro lado, comemorou o seu gol. Ele não balançava redes há 13 jogos. A última vez que tinha festejado foi no empate contra o Vasco por a 1 a 1, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, seu gol colocou o Galo na final daquela competição.

“Particularmente, me sinto feliz quando ajudo minha equipe. Precisávamos mesmo era da vitória. Independentemente de gol ou assistência, minha entrega é 100%. Passei jogos sem marcar, mas sempre procurei ajudar a equipe. Quando o coletivo vai bem, o individual se destaca.

O Atlético volta a campo, nesta terça-feira (4), como mandante, às 21h30, contra o Athletic, na sequência desta edição do Campeonato Mineiro.

