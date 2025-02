FPF adia Santos x São Paulo em meia hora

O clássico entre Santos e São Paulo, que acontece neste sábado (1/02), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, terá seu início adiado. O embate estava previsto para começar às 20h30. Contudo, com as fortes chuvas que atingem à Baixada Santista, o jogo terá seu pontapé inicial ás 21h.

“A FPF informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, se reuniram com os dois clubes e, após avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai em Santos, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 21h”, disse a Federação Paulista, em nota.

Aliás, o duelo será válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Alvinegro vem de três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer. Já o Tricolor vive a situação oposta, com três vitórias consecutivas e invencibilidade até aqui no estadual.

O Santos terá mudanças. Assim, o time entra em campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Luan Peres, Zé Ivaldo e Vinícius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares.

O São Paulo, por outro lado, está escalado com: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar e Luciano; Calleri.

