Quinteros elogia elenco após goleada, mas volta a cobrar reforços

O Grêmio deu show e goleou o São Luiz em casa, neste sábado (01/02), pelo Campeonato Gaúcho. A grande atuação, principalmente de Cristaldo, empolgou o torcedor para mais desempenhos parecidos na temporada. Contudo, o resultado não iludiu apenas uma pessoa: o treinador Gustavo Quinteros.

Após a partida, o treinador fez elogios ao elenco gremista, mas reforçou a necessidade de reforços. Na visão de Quinteros, o Imortal perdeu muitos jogadores nesta janela e ainda não repôs essas saídas.

“Hoje Cristaldo jogou muito bem, depois entrou Monsalve e jogou muito bem. Temos dois jogadores em uma posição que podem ser titulares. Os dois têm gol, chegam ao gol. E não somente nessa posição, temos em outras. Quero ter uma equipe forte, que quando um sai e entra outro, a equipe siga mantendo um bom nível. Estamos buscando isso dentro do plantel e também devemos incorporar jogadores, substituir os que se foram”, disse Quinteros, que prosseguiu.

“Creio que temos bons jogadores, com características ideais para a ideia de jogo que estamos propondo. Os jogadores gostam da ideia em têm as características para fazer bem. Mas claro, para atingir os objetivos temos que incorporar jogadores de experiência, jogadores que possam fortalecer e dar mais variantes ao time. Queremos colocar o Grêmio no lugar mais alto possível. Para isso, necessitamos incorporar jogadores, que seja o mais rápido possível”, completou.

Quinteros especifica peças necessárias no Grêmio

Aliás, o treinador comentou também sobre a importância de ter um elenco recheado para aguentar jogar todas as competições no ano. Contudo, Quinteros especificou que deseja dois zagueiros, dois laterais, um extrema e um extrema que possa atuar de centroavante.

“Estamos tratando com a direção para incorporar o mais rápido possível um extremo, dois marcadores centrais, laterais-esquerdos, o Reinaldo foi embora, temos que substituí-lo, e também algum atacante ou um extrema que que possa jogar como atacante. Para poder ter um plantel e se algo acontece durante a temporada, que às vezes acontece, que não diminua o nível do time e que o Grêmio possa sempre ser forte para jogar todas as partidas seguidas, muitas viagens, e em cada competição poder chegar o mais longe possível”, finalizou o treinador.

