Auxiliar do Corinthians reclama de maratona de jogos: ‘Uma loucura!’

A segunda já foi! No segundo compromisso da maratona de jogos, o Corinthians venceu mais uma vez, desta vez o Noroeste, por 2 a 1, na Neo Química Arena. O triunfo faz o Timão chegar aos 15 pontos, na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, após seis rodadas.

Um dos destaques da partida foi Igor Coronado, que marcou o primeiro e deu um passe-chave no segundo. O auxiliar Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, celebrou as boas atuações do jogadores, até porque o clube precisará de todos por conta do calendário.

“Estamos contentes com o Igor porque está tendo boas performances e precisamos de tudo isso. Porque tem muito jogo, o ano é muito longo, se chegarmos até as finais são 84 partidas, uma loucura que só acontece no Brasil. Então precisamos de todos”, pontuou.

Mesmo com os bons resultados e alguns jogadores se destacando, alguns nomes ainda não conseguiram despontar. São os casos de Memphis Depay e Yuri Alberto. O auxiliar relativizou as atuações e recordou o pouco tempo de trabalho que o clube teve no começo do ano.

“A pré-temporada é algo absurdo. Não existe em nenhum lugar do mundo você faça uma semana de preparação e pretende que os jogadores tenham uma boa performance ou façam como vinham fazendo. Não é fácil poupar tantos jogos. Ano passado o time já se conhecia, agora não tem como, temos que poupar, pois podem gerar muitas lesões. Estamos felizes com tudo o que o elenco está fazendo”, ressaltou.

O holandês, por exemplo, não viajará para a partida contra o Novorizontino, na segunda-feira (03). Uma das táticas do Timão para conseguir sofrer menos com a carga de jogos foi o rodízio. Perguntado até onde isso vai, Emiliano deixou claro que a estratégia será usada até os jogos desacumularem.

“Nós jogamos quase todo dia, os jogadores não são robôs, são seres humanos. É impossível. A gente vai seguir o rodízio até que termine a acumulação de jogos”, reforçou.

Preocupação?

Mesmo com os bons números no começo da temporada, alguns fatores chamam a atenção. Entre eles, sofrer gols em cinco das seis partidas e não matar os confrontos. Apesar disso, a comissão técnica está tranquila, já que a campanha, apesar dos percalços, supera a do ano passado.

“Já fizemos mais pontos que no Paulista do ano passado. Temos que dar muito valor, porque nenhum jogo no Paulista é fácil, como custar ganhar. Temos que dar muito valor ao que estamos fazendo e não nos preocupa. É só o começo e estamos tranquilos”, destacou Emiliano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.