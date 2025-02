Caixinha confirma reestreia de Neymar no dia do aniversário

Após a vitória do Santos sobre o São Paulo por 3 a 1, o técnico Pedro Caixinha confirmou que o duelo contra o Botafogo-SP, na quarta-feira (5), pelo Paulistão, marcará a reestreia de Neymar pelo clube após 12 anos. Aliás, a data será especial para o atacante por outro motivo: aniversário de 33 anos.

“Ele vai jogar na quarta-feira. Esperamos que ele possa se juntar ao grupo na segunda-feira, para ter esse processo de treino. Já falamos com ele, para que tenha esse espaço de treino e possa estar conosco”, revelou o treinador português Pedro Caixinha.

Caixinha, porém, não poderá estar à beira do campo na Vila Belmiro. Afinal, ele foi expulso diante do São Paulo e, portanto, cumpre suspensão automática.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após quatro rodadas. Assim, encontra-se em segundo no Grupo B, com sete pontos. O líder é o Guarani, também com sete, mas ainda a jogar na rodada. Na primeira fase do Paulista, vale lembrar, os times de um grupo enfrentam os 12 dos outros grupos.

