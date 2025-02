Anunciado, quais os próximos passos de Neymar no Santos

Oficialmente anunciado e apresentado, o torcedor do Santos agora espera com muita expectativa ver Neymar desfilar seu futebol na Vila Belmiro. Agora com a confirmação que o astro faz parte do plantel do Peixe, o clube, junto com a comissão técnica prepara os próximos passos do atacante.

Neste sábado (01/02), era esperado que Neymar estivesse na Vila Belmiro para acompanhar o clássico contra o São Paulo, mas o craque acabou assistindo o jogo de sua residência. O atacante gostaria de atuar no embate, mas ainda não estava regularizado e ficou apenas como torcedor. Neste domingo (02/02), o restante do elenco ganhou folga, assim não houve trabalho.

Assim, Neymar fará sua primeira atividade junto com seus novos companheiros e o técnico Pedro Caixinha na segunda-feira (03/02). O atacante já se encontrou com o elenco e a comissão técnica na sexta (31/01), antes de sua apresentação na Vila Belmiro. Assim, as formalidades não devem ganhar muito tempo.

A expectativa do Santos é que o craque esteja em campo contra o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O embate será na quarta-feira (05/02), data do aniversário do atacante.

Neymar titular?

Ainda não é possível saber se Neymar terá condições de começar como titular. O atacante vinha treinando no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e até participou de um rachão com os ex-companheiros dias antes de rescindir o contrato. Contudo, existe a situação de estar muito tempo sem disputar jogos oficiais. A última vez que o jogador entrou em campo foi em 4 de novembro. Assim, dependerá de Caixinha colocar o astro em campo.

