Flamengo não consegue liberação e aguarda Jorginho no Mundial

O sonho foi adiado. O Flamengo não conseguiu a liberação do Arsenal, da Inglaterra, e terá que esperar até junho para contar com o volante Jorginho. Com tempo curto para buscar uma reposição, o clube inglês rejeitou a última cartada do Rubro-Negro pelo ítalo-brasileiro. Sendo assim, o jogador deve chegar na janela extra para o Mundial de Clubes de 2025, entre os dias 2 e 10 de junho.

Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Portanto, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. O jogador está nos planos do técnico Mikel Arteta, o que dificultou a negociação. O clube inglês ainda tentou convencê-lo a renovar o contrato, o que não aconteceu. Dessa forma, o caminho ficou livre para o Flamengo para contratá-lo no meio do ano.

O volante, de 33 anos, foi titular e autor de um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Girona por 2 a 1, quarta-feira (29), fora de casa, pela Liga dos Campeões. Na temporada 2024/25, Jorginho soma 20 jogos e um gol. Ao todo, ele disputou 72 partidas, fez dois gols e contribuiu com três assistências com a camisa dos Gunners.

Agora, o Flamengo terá que resolver um impasse financeiro com Jorginho. O volante deseja receber 12 milhões de euros (R$ 73 milhões), mas o Rubro-Negro ofereceu 10 milhões de euros livres de impostos — o que pode gerar um custo de 13 milhões de euros. O tempo de contrato também é um empecilho.

