Memphis Depay está fora do jogo com o Novorizontino

O técnico Ramón Díaz confirmou que não poderá contar com o atacante Memphis Depay contra o Novorizontino, na segunda-feira. Como parte da estratégia da comissão técnica do Corinthians, a prioridade é ter o holandês 100% para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Após a vitória do Timão sobre o Noroeste, neste sábado, o treinador revelou que Memphis vinha sentindo um desconforto no tornozelo. Como atuou os 90 minutos no triunfo em Itaquera e teve algumas oportunidades de marcar, o jogador não entrará em campo.

“Memphis não vai viajar. Portanto, vamos deixá-lo se recuperando, já que vinha enfrentando um problema no tornozelo. Assim, queremos ele em plenas condições, assim como todo o grupo, para o clássico contra o Palmeiras. Além disso, estamos muito contentes com a equipe, principalmente com a evolução que temos observado. Para que todos se mantenham bem, estamos administrando os esforços, e os jogadores estão respondendo positivamente. Afinal, jogamos bem”, afirmou Ramón em entrevista coletiva.

Timão terá outros desfalques

Além de Memphis Depay, outros jogadores também não entrarão em campo em Novo Horizonte. Como o Corinthians tem compromisso na Copa Libertadores, o duelo precisou ser antecipado para segunda-feira.

“A preparação e a pré-temporada foram prejudicadas. Aliás, o que aconteceu foi absurdo. Em nenhuma parte do mundo isso ocorre. Dessa forma, não é fácil repetir o desempenho vistoso de 2024. Por isso, precisamos poupar jogadores, caso contrário, as lesões acontecerão. No entanto, estamos felizes com o que todo o grupo tem apresentado. Mesmo com essas mudanças, já somamos 15 pontos”, acrescentou o auxiliar Emiliano.

Durante os 90 minutos, o Corinthians dominou completamente a partida contra o Noroeste, além de criar as melhores chances. No primeiro tempo, Igor Coronado abriu o placar. Logo depois, Talles Magno ampliou na segunda etapa. Já nos minutos finais, Pedro Felipe descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Corinthians assumiu, pelo menos momentaneamente, a liderança do grupo A. Agora, a equipe soma 15 pontos, três a mais do que o Mirassol, que ainda jogará na rodada.

