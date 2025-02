Segue o calvário: United perde em casa para o Crystal Palace

O Manchester United decepcionou novamente sua torcida. Neste domingo (2), em pleno Old Trafford, perdeu por 2 a 0 para o Crystal Palace, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Mateta marcou os dois gols do clube londrino. Com o resultado, o Palace ultrapassou o United nos pontos e na tabela de classificação. Chegou aos 30, na 12ª posição, enquanto o adversário, com 29, caiu para 13º.

Os Red Devils voltam a campo sexta-feira (7), diante do Leicester, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Pela mesma competição, só que segunda-feira (10), o Palace enfrenta o Doncaster Rovers, da quarta divisão inglesa.

Primeiro tempo sonolento

O início do jogo deu a impressão de que o United, afinal, seria dominante atuando em casa. Logo aos seis minutos, Mainoo carimbou a trave. Após o lance, se sobrou vontade, faltou inspiração aos anfitriões. Tanto que não ameaçou mais o gol adversário. Este, por sua vez, pareceu satisfeito com o empate. Tanto que acertou o alvo apenas uma vez, em chute de Lacroix que Onana defendeu.

Segundo Tempo

Assim como na primeira parte, os Red Devils começaram a segunda dando a impressão de que o gol sairia. Contudo, Bruno Fernandes e Ugarte pararam no goleiro Henderson. O castigo veio em seguida. Após Lacroix acertar a trave aos 18, no minuto seguinte Mateta abriu o placar para os visitantes.

O gol abalou emocionalmente o já pouco confiante anfitrião. Sendo assim, mesmo tendo mais a bola nos pés, o Manchester United pouco fez para conseguir ao menos o empate. O Palace, por sua vez, administrou a pressão, voltou a marcar com Mateta aos 43 e levou três pontos para Londres.

Jogos da 24ªrodada do Inglês

Sábado (1/2)

Nottingham Forrest 7×0 Brighton

Bournemouth 0x2 Liverpool

Newcastle 1×2 Fulham

Everton 4×0 Leicester

Ipswich 1×2 Southampton

Wolverhampton 2×0 Aston Villa

Domingo (2/2)

Manchester United 0x2 Crystal Palace

Brentford 0x2 Tottenham

Arsenal x Manchester City – 13h30

Segunda-feira (3/2)

Chelsea x West Ham – 17h

