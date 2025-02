Titular do Nottingham, Morato comemora goleada: ‘Inesquecível’

A 24ª rodada da Premier League – o Campeonato Inglês – tornou-se inesquecível para o Nottingham Forest. Afinal, o time goleou o Brighton por 7 a 0, em casa, para euforia dos torcedores . Assim, conseguiu o maior placar da história do clube na competição. O resultado também representa, até aqui, a maior goleada da temporada na Inglaterra. Motivo deorgulho para o zagueiro Morato, de 23 anos, que foi titular e permaneceu em campo ao longo do jogo inteiro. Ele falou sobre a conquista.

“Hoje foi um dia inesquecível para todo o clube. Deu para sentir isso no estádio e foi incrível”, celebrou.

A goleada é marcante e vem a reboque de outros feitos memoráveis que transformam o Nottingham Forest numa sensação da Liga Inglesa em 2025. Algo que surpreende tendo em vista que a equipe lutou contra o rebaixamento nos últimos dois anos e não disputa a Champions League (Liga dos Campeões) desde 1980/81. Desse modo, Morato – que chegou em agosto de 2024 após negociação do clube inglês com o Benfica, de Portugal – destaca o conjunto do trabalho do time que, para ele, tem sido “muito bem feito”.

“Nossa equipe é bem treinada e tem variações táticas. Os jogadores sabem o que têm de fazer, temos uma força coletiva muito grande e um jeito bem definido de jogar”, disse.

Ex-São Paulo, o zagueirão de 1,92 metro costuma receber elogios pelo desempenho em campo e contribui numa defesa que passou 10 dos 24 jogos sem sofrer gol. Apesar disso, ele ressalta que o percurso ainda é longo.

“Não vamos nos acomodar, nós sabemos que estamos só na metade do caminho”, afirmou.

Morato carrega no nome referência à terra natal

Nascido em 30 de junho de 2001, Morato se chama, na verdade, Felipe Rodrigues da Silva. Seu nome profissional tem ligação com sua cidade natal : Francisco Morato, cidade de 49 km² e 165 mil habitantes, que fica a 32 quilômetros da capital paulista. O zagueiro se formou na base do São Paulo em 2019 e, já em setembro daquele ano, aos 18 anos, foi para o Benfica, em Portugal. Assim, após carreira no clube lusitano, ele foi para o Nottingham Forest em agosto de 2024, por 17,8 milhões de euros, em agosto de 2024.

Agora, o Nottingham Forest só volta a campo no dia 11 de fevereiro, quando visita o Exeter City pela Copa da Inglaterra. Na Premier League, o próximo compromisso é contra o Fulham, também fora de casa, no dia 15 de fevereiro.

