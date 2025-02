O Palmeiras entra em campo neste domingo (2/2) para vistar o Guarani. O confronto será no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 18h30 (de Brasília). O Alviverde vem de empate sem gols com o Bragantino e ocupa a segunda posição no Grupo D. Já o Bugre está na liderança do Grupo B, à frente de Santos e Bragantino. A Voz do Esporte faz a cobertuta deste duelo a partir das 19h (de Brasília), com o seu tradicional esquenta. E assim que a bola rolar, Cleiton Gamarra estará na narração.