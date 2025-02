Santos renova com promessa até o fim de 2027

O Santos renovou o contrato com mais uma joia da base. Após marcar um dos gols da vitória no clássico contra o São Paulo, neste sábado (1), o meia Gabriel Bontempo estendeu o vínculo com o Peixe até o fim de 2027. Assim, ele prorrogou por mais uma temporada.

Gabriel Bontempo, de 20 anos, tinha contrato até o fim de 2026. Cria da base do Santos, o jovem marcou dois gols em cinco jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, além de disputar três jogos pelo Peixe no Paulistão.

O desempenho na base desde o ano passado rendeu oportunidades para treinar no profissional. Recentemente, foi elogiado pelo técnico Pedro Caixinha. Assim, recebeu chances contra o Velo Clube, São Bernardo e São Paulo.

Gabriel Bontempo foi o autor do gol da virada santista sobre o São Paulo, neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. Lucas Moura abriu o placar para o Tricolor, mas o Peixe empatou com Guilherme, que também fez o terceiro gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.