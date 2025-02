Fluminense x Boavista, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Ainda sem encontrar o bom futebol no Campeonato Carioca, o Fluminense tenta reagir para colar no G4 e ainda sonhar com uma vaga nas semifinais da competição. Assim, o Tricolor atua no Maracanã pela primeira vez em 2025, diante do Boavista, às 21h (de Brasília), neste domingo (2), pela 7ª rodada. Dessa forma, os comandados do técnico Mano Menezes somam 6 pontos e ocupam apenas a 9ª colocação. Os visitantes, por sua vez, têm um ponto a mais, na 7ª posição. A Voz do Esporte preparou a sua cobertura-raiz para este jogo. O esquenta começa às 20h, sob o comando de Christian Rafael, que também estará nas reportagens.