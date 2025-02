Torcidas de Flamengo e Botafogo transitam sem barreiras no Mangueirão

Normalmente os clássicos no Rio de Janeiro, seja no Maracanã ou no Nilton Santos, a polícia adota as barreiras para separar as torcidas. No entanto, para a decisão da Supercopa do Brasil, a segurança do jogo entre Botafogo e Flamengo preferiu não separar os torcedores, neste domingo (2), no Magueirão. Um ambiente bem legal entre os rivais nos arredores do estádio.

Os torcedores não foram impedidos de se locomover no mesmo espaço. Apesar das brigas entre torcedores acontecerem no futebol, os torcedores de Flamengo e Botafogo deram exemplo. Um clima boêmio, de tranquilidade e muito familiar nos arredores do Mangueirão. Pelo lado leste, por exemplo, botafoguenses e flamenguistas utilizaram a mesma entrada para acessar ao estádio. Tudo junto e misturado, mas sem qualquer confusão.

Além disso, muitos torcedores já formaram desde 12h na fila para entrar no estádio. Por conta do sol forte, as pessoas se protegeram da forma que deu, com bandeira e alguns com guarda-chuva.

Maioria rubro-negra

O estádio Mangueirão já recebia grande público cerca de três horas antes do início da final entre Botafogo e Flamengo. E a maior parte eram de flamenguistas. Inicialmente, a organização do evento disponibilizou cargas iguais de ingressos para as duas torcidas. No entanto, a procura dos rubro-negros foi maior, e na antevéspera do jogo um novo lote de bilhetes foi liberado para os torcedores do Flamengo.

Neste domingo, mesmo nos portões de acesso ao Mangueirão destinados aos botafoguenses a presença era maior de rubro-negros. Todos convivendo harmoniosamente, sem nenhum tipo de rusga ou provocação.

Como chegaram na decisão?

O Botafogo se classificou para esse jogo depois de conquistar o título do Campeonato Brasileiro em 2024. No mesmo ano, o clube também foi campeão pela primeira vez da Libertadores. Do outro lado, depois de uma temporada em sua maior parte decepcionante, o Flamengo conseguiu terminar o ano com o título da Copa do Brasil em 2024, que garantiu a classificação para a disputa da Supercopa.

