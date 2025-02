Chelsea x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea e West Ham se enfrentam, nesta segunda-feira (3), na partida de encerramento da 24ª rodada da Premier League 2024/25. A bola rola no Stamford Bridge, e o clássico londrino será um confronto entre equipes que precisam pontuar para subir na tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Chelsea

O Chelsea faz uma temporada de altos e baixos na Premier League, mas terá mais uma oportunidade de se aproximar do G-4 da competição, em busca de uma vaga na próxima edição da Champions. No momento, os Blues não vivem um grande momento e venceram apenas uma partida nas últimas cinco rodadas. Assim, a equipe entra em campo na 6ª posição, com 40 pontos.

Porém, a grande notícia para o Chelsea é que o time londrino viu o City e o Newcastle, 4º e 5º colocados, respectivamente, perderem seus jogos nesta 24ª rodada. Ou seja, em caso de vitória em casa, os Blues chegam aos 43 pontos, ultrapassam os adversários e entram no G-4 da Premier League.

O técnico Enzo Maresca confirmou em entrevista coletiva na véspera da partida que deve manter a base do time da última partida. Ou seja, a equipe não deve ter baixas de última hora.

Ao mesmo tempo, a lista de desfalques segue extensa. Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana e Benoit Badiashile estão fora por lesão, enquanto Mudryk cumpre suspensão por doping.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham faz uma temporada decepcionante para seus torcedores. Isto porque a equipe está apenas na 15ª posição, com 27 pontos, com 10 acima do Leicester, 18º, que abre a zona de rebaixamento. No entanto, uma vitória no clássico londrino pode colocar o time na 12ª posição.

Para encarar o Chelsea, os Hammers terão quatro baixas confirmadas para o jogo desta segunda-feira. Assim, Crysencio Summerville, Michail Antonio, Niclas Fullkrug e Jean-Clair Todibo, lesionados, estão fora. Contudo, a grande dúvida fica por conta do brasileiro Lucas Paquetá, que está em processo de recuperação de uma lesão muscular e não está confirmado para a partida no Stamford Bridge.

Chelsea x West Ham

24ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: segunda-feira, 03/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING).

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernandez; Noni Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

West Ham: Alphonse Areola; Vladimir Coufal, Max Kilman e Konstantinos Mavropanos; Wan-Bissaka, Tomás Soucek e Edson Álvarez, Emerson Palmieri; Lucas Paqueta e Mohammed Kudus; Jarrod Bowen. Técnico: Graham Potter.

Árbitro: Stuart Attwell (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

