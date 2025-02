Milan e Inter empatam em clássico com gol nos acréscimos

O Milan venceu a Inter de Milão por 1 a 0 neste domingo (2), em Milão, no Derbi Della Madonnina. O gol da vitória foi de Reijnders, no fim do primeiro tempo. Além da vitória dos rossoneros, o clássico ficou marcado pelos três gols da Inter por parte do VAR. Com o resultado, os bianconeri permanecem na segunda posição na tabela, com 50 pontos, a três do líder Napoli. Já o Milan foi para sétimo, com 37.

Os rossoneros jogam novamente em casa na próxima quarta-feira (5), contra a Roma, pela Copa da Itália. Já a Inter só entra em campo na segunda-feira (10), contra a Fiorentina, pela Série A.

Duro Castigo

A Inter, em resumo, começou melhor e se manteve com atuação superior durante toda a primeira etapa. Desse modo, balançou as redes adversárias duas vezes. Aos 6 minutos, com Di Marco, e aos 32, com Lautaro Martinez. Contudo, ambos foram anulados pelo VAR. Todavia, quem deixou o campo à frente do marcador foi o Milan. Aos 44, Rafael Leão chutou cruzado, Sommer deu rebote e Reijnders aproveitou a sobra.

Segundo Tempo

O panorama de pressão dos bianconeri inegavelmente se manteve na segunda etapa. O Milan, em suma, criou apenas uma grande chance, com Pusilic. No mais, a Inter teve o terceiro gol anulado pelo VAR, segundo de Lautaro Martinez. Além disso, mandou duas bola na trave, com de duas bolas na trave, com Bisseck e Thuram. De tanto tentar, já nos acréscimos, De Vrij empatou e deu números finais ao marcador.

Jogos da 23ª rodada do Italiano

Sexta-feira (31/1)

Parma 1×3 Lecce

Sábado (1/2)

Udinese 3x2Venezia

Monza 0x1 Verona

Atalanta 1×1 Torino

Bologna 2×0 Como

Domingo (2/2)

Juventus 4×1 Empoli

Fiorentina 2×1 Genoa

Milan 1×1 Inter de Milão

Roma x Napoli – 16h45

Segunda-feira (3/2)

Cagliari x Lazio – 16h45