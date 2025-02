Neymar provoca São Paulo após vitória do Santos

Neymar aproveitou o domingo para realizar atividades físicas, um dia antes de se apresentar aos novos companheiros do Santos. Além disso, fez questão de relembrar a vitória do Peixe por 3 a 1 sobre o São Paulo, no sábado, pelo Campeonato Paulista.

Depois de uma partida de padel com os amigos, o camisa 10 alvinegro não perdeu a oportunidade de provocar o rival. Afinal, ao derrotar um amigo são-paulino nas quadras, não deixou de brincar com a situação.

“Complicado o fim de semana para o São Paulo”, brincou, antes de soltar uma gargalhada.

Atualmente, o craque está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, já que foi liberado pelo Santos para descansar no fim de semana. No entanto, a partir desta segunda-feira (3), ele se junta ao elenco e inicia os treinamentos com o grupo.

A expectativa em torno da reestreia do camisa 10 é enorme. Afinal, 12 anos depois de sua saída, ele voltará a vestir a camisa do clube que o revelou. O retorno oficial de Neymar está marcado para esta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando o Santos enfrenta o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, em mais um duelo válido pelo Paulistão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.