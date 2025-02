Dorival, sobre Neymar: ‘Condições de ser protagonista do futebol mundial’

Técnico do Brasil, Dorival Júnior avaliou o retorno de Neymar ao Santos. O treinador também projetou o futuro do astro na Seleção. Para o comandante, o craque ainda tem muita lenha para queimar, mesmo de volta ao futebol brasileiro depois de dez anos na Europa e uma temporada e meia na Arábia Saudita. Em entrevista à TV Globo, Dorival, porém, ainda não crava a volta do camisa 10 ao time pentacampeão mundial.

“Nesse momento, ele precisa atuar. Que sinta, então, o carinho do seu torcedor, no lugar onde nasceu e se apresentou ao mundo. Está retornando agora, e em condições de ser protagonista do futebol mundial. Tenho certeza que isso vai acontecer. Afinal, quando estiver recuperado em sua totalidade, será um jogador muito importante”, avaliou.

A última participação de Neymar na Seleção Brasileira foi em outubro de 2023, na derrota para o Uruguai por 2 a 0, no Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o atacante teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, contusão que o afastou dos gramados por mais de um ano.

Em seguida, Dorival também afirmou que não teve nenhuma influência na decisão de o atleta defender o Santos por cinco meses. Os dois trabalharam juntos, no Peixe, em 2010. A dupla conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil daquele ano.

Dorival está, neste domingo (2), no Mangueirão, onde acompanha Botafogo e Flamengo, clássico válido pela Supercopa do Brasil.

