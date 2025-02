Bruno Henrique brilha, Flamengo domina o Botafogo e é tricampeão da Supercopa

Em jogo com chuva torrencial e paralisação, o Flamengo tornou-se tricampeão da Supercopa do Brasil. Neste domingo (2), o Rubro-Negro foi dominante e venceu o Botafogo por 3 a 1, pela decisão da competição, no Mangueirão, em Belém. Bruno Henrique marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e Luiz Araújo, com um golaço, garantiram o título para o time da Gávea. Patrick de Paula diminiu a vantagem dos adversários no fim. O Glorioso, aliás, não é nem de perto a equipe que faturou o Campeonato Brasileiro. A equipe de General Severiano deixou vários espaços e ainda encontrou dificuldades para criação das jogadas.

A premiação para a edição de 2025 ultrapassa R$ 18 milhões, com um valor fixo de R$ 6,05 milhões para cada equipe e um adicional de US$ 1 milhão para o campeão, parte de uma verba da Conmebol destinada à CBF, totalizando aproximadamente R$ 12 milhões.

Agora, os clubes voltam a focar no Campeonato Carioca e entram em campo no meio de semana pela oitava rodada. Na quarta-feira, o Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, às 19h, no Parque do Sabiá, em Belo Horizonte. Na quinta, o Botafogo encara o Nova Iguaçu, às 21h45, em Moça Bonita. Os times, aliás, voltam a fazer clássico na quarta (12), no Maracanã.

Fla dominante e paralisação

Sob forte chuva, os jogadores tiveram que adaptar o mais rápido possível em campo. O Flamengo, por sua vez, foi mais intenso e conseguiu atrapalhar a estratégia do Botafogo. A primeira boa oportunidade foi com boa jogada de linha de fundo com Wesley. Pouco tempo depois, Gerson tocou em profundidade para Bruno Henrique, que foi derrubado por Lucas Halter dentro da área. O ídolo do clube foi para bola e abriu o placar para agitar os rubro-negros no Mangueirão.

No entanto, aos 15 minutos, o árbitro Ramon Abatti Abel junto com os jogadores paralisaram o jogo por conta da chuva intensa em Belém. A condição de jogo, afinal, estava longe da ideal. A partida, aliás, ficou interrompida por mais de uma hora.

Rei dos Clássicos se aproveita do desorganizado Botafogo

Depois da volta da paralisação, a partida manteve a mesma tônica. O Flamengo dominando, enquanto o Botafogo com muitas dificuldades nas saídas de bola e deixou muitos espaços na defesa. Em contra-ataque rápido, Plata desviou a bola para Michael, que tocou para Bruno Henrique marcar um golaço no ângulo. Aliás, foi o sétimo gol do atacante contra o Alvinegro. No fim, Gerson, de frente para o gol, ao invés de chutar preferiu tocar. O volante, afinal, poderia ampliar o placar. Do outro lado, o Glorioso teve apenas uma chance em chute de longe de Alex Telles e que não levou perigo algum. Não foi nem de o time do ano passado.

Fla controla, e Luiz Araújo ‘castiga’

A segunda etapa seguiu o mesmo modo entre as equipes. O Flamengo com a posse de bola, enquanto o Botafogo esperava a definição e seguia sem inspiração. No início de jogo, Lucas Halter errou na saída de bola. Michael disparou em velocidade, tocou para Plata, que finalizou cara a cara para boa defesa de John. Na sequência, bola ficou viva na área, e Barboza tocou de peito para o goleiro alvinegro. Perto dos 20 minutos, Michael quase fez um golaço de voleio. Logo na sequência, o Alvinegro respondeu com o estreante Artur. O atacante cortou para o meio e chutou por cima do gol de Rossi. Nos minutos finais, Alex Telles chutou no travessão, porém, foi apenas um lance sem grande criação.

Emoção até o fim

Assim, o técnico Filipe Luís buscou manter a intensidade do time. Luiz Araújo entrou e, com apenas três minutos de jogo, marcou um golaço após falha de Lucas Halter. O atacante marcou de cavadinha, sem chances para John. Do outro lado, Carlos Leiria também buscou novas peças no Botafogo. Patrick de Paula diminuiu após chute cruzado. Porém, sem tempo de reação para buscar o empate. O Flamengo sagrou-se tricampeão da Supercopa do Brasil.

BOTAFOGO 1×3 FLAMENGO

Final da Supercopa do Brasil 2025

Data: 02/02/2025

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Público e renda: –

Gols: Bruno Henrique, 12’/1°T (0-1); Bruno Henrique, 19’/1°T (0-2), Luiz Araújo, 37’/2°T (0-3) e Patrick de Paula, 41’/2°T (1-3)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho, intervalo), Lucas Halter, Alexander Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino (Patrick de Paula, 40’/2°T); Artur (Kayky Queiroz, 47’/2°T), Matheus Martins (Rafael Lobato, 35’/2°T) e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo, 47’/2°T); Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo, 46’/2/T), Gerson, Michael (Luiz Araújo, 34’/2°T); Gonzalo Plata (Arrascaeta, 25’/2°T) e Bruno Henrique (Juninho, 34’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão Amarelo: Igor Jesus, Alexsander Barboza (BOT), Erick Pulgar, De La Cruz (FLA)

