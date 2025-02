De Paula esquece vexame do Botafogo e mira futuro: ‘Levantar a cabeça’

Um dos poucos jogadores do Botafogo que se salvaram do grotesco vexame na Supercopa do Brasil, o volante De Paula, autor do gol alvinegro, já deixa de lado o clássico contra o Flamengo. Neste domingo (2), no Mangueirão, no Pará, o Glorioso perdeu para o arquirrival por 3 a 1 e ficou sem a taça.

“Não correspondemos dentro de campo, não fizemos uma boa partida, mas é ressaltar a dedicação do grupo. É começo de temporada, queríamos muito a taça. É, portanto, levantar a cabeça, temos mais uma decisão pela frente, é continuar trabalhando”, iniciou o volante do Mais Tradicional.

Sem treinador, o Botafogo estará em campo na próxima quinta-feira (6) para enfrentar o Nova Iguaçu. A bola rola às 21h45, em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca. Já nos dias 20 e 27 deste mês, Glorioso enfrenta o Racing, em Buenos Aires e Rio de Janeiro, respectivamente, pela Recopa Sul-Americana.

“Temos mais uma decisão pela frente, é continuar trabalhando, se dedicando, sabemos onde queremos chegar, o nível que queremos chegar. É estar com a cabeça boa, se preparar bem, fazer um bom ano e terminar o ano bem, ganhando títulos, que é o que almejamos”, orientou o volante.

De Paula também festejou o gol. Aliás, ele começa 2025 como artilheiro do Glorioso, com três bolas na gaveta.

“Estou muito feliz pelo gol, tenho vivido um momento muito bom”, resumiu.

