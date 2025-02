Palmeiras goleia o Guarani no Paulistão

O Palmeiras goleou o Guarani por 4 a 1, neste domingo (2), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com time considerado titular, o Verdão dominou o jogo no Brinco de Ouro da Princesa e conquistou mais três pontos no Grupo D. Os destaques da vitória palmeirense foram Estevão, com dois gols marcados no segundo tempo, e Raphael Veiga, com três assistências. Além disso, Maurício e Richard Ríos balançaram a rede na primeira etapa. Pelo lado do Bugre, Deni Junior saiu do banco de reservas e anotou o de honra para os donos da casa.

Dessa maneira, o Palmeiras chegou aos 11 pontos no Grupo D e agora está com quatro a menos que o líder São Bernardo. Além disso, o Verdão ampliou a vantagem para a Ponte Preta, terceira colocada com nove. Por fim, o Velo Clube é o lanterna da chave com quatro.

Por outro lado, o Guarani levou um duro golpe em casa e perdeu a liderança do Grupo B para o Santos. O Bugre tem os mesmos sete pontos do Peixe, mas perde nos critérios de desempate. Ao mesmo tempo, a Portuguesa está na terceira posição, com cinco, enquanto o Bragantino fecha o grupo com quatro.

O jogo

O Palmeiras fez um bom primeiro tempo e antes dos 10 minutos, Richard Ríos, de cabeça, abriu o placar. Pouco depois, Maurício, aproveitou um vacilo numa saída de bola do Guarani e marcou um belo gol. O Bugre ainda mostrou qualidade para chegar ao ataque, mas sem efetividade. O Verdão ainda fez o terceiro com Raphael Veiga, mas acabou sendo anulado por posição irregular de Estêvão na jogada.

Na volta do intervalo, o Palmeiras parecia ter definido o placar. Em mais um vacilo na saída de bola do Guarani, Estevão avançou pelo meio, cortou para esquerda e acertou um belo chute para ampliar o placar. Mas, a resposta do Guarani foi rápida. Em jogada pela esquerda, Gustavo Gómez não conseguiu cortar o cruzamento e a boa sobrou na pequena área para Deni Junior diminuir o placar. O Bugre ainda tentou uma pressão para sonhar com o empate, mas a parte física acabou sendo determinante e o ritmo de jogo diminuiu. Porém, no fim, Piquerez deu lindo cruzamento para Estevão transformar a vitória em goleada.

GUARANI 1X4 PALMEIRAS

Quinta rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

Data e hora: 2/2/2025, às 18h30 (de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha (Mayke, aos 32′ do 2t), Gomez, Murilo e Vanderlan (Piquerez, aos 12′ do 2t); Aníbal (Fabinho, aos 13′ do 2t), Richard Rios e Raphael Veiga (Naves, aos 32′ do 2t); Mauricio (Thalys, aos 26′ do 2t), Facundo e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

GUARANI: Fred Conte; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Titi (Márcio Silva, aos 14′ do 2t) e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará (Léo Porfírio, aos 38′ do 2t) e Geovane; Luiz Miguel (Deni Junior, aos 14′ do 2t), João Victor (Rafael Bilu, aos 14′ do 2t) e João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

Gols: Richard Ríos, aos 6′ do qt (0-1); Maurício, aos 12′ do 1t (0-2); Estevão, aos 12′ do 2t (0-3); Deni Junior, aos 19′ do 2t (1-3); Estevão, aos 40′ do 2t (1-4).

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Fabrini Bevilaqua Costa.

VAR: Ilbert Estevam da Silva.

Cartões amarelos: Emerson Barbosa, Mateus Sarará (GUA); Vanderlan, Anibal Moreno (PAL).

