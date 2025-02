Danilo admite ‘espanto’ com Flamengo e elogia Filipe Luís

Danilo acabou de chegar ao Flamengo e foi campeão logo no seu primeiro jogo, neste domingo (2), com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo na Supercopa do Brasil. Novo camisa 13 admitiu um ‘espanto’ com a estrutura logos nos primeiros no Ninho.

“Em termos de estrutura, fiquei muito surpreso com o que o Flamengo tem a oferecer, a mentalidade também dos jogadores, a qualidade técnica do jogador brasileiro. Outro dia treinamos no campo do Remo, que estava mais ou menos, e os jovens, o Matheus Gonçalves tratando a bola com qualidade”, explicou o zagueiro ao “Sportv”.

Sobre a conquista, Danilo não escondeu a emoção após a partida e rasgou elogios a Filipe Luís, técnico da equipe.

“É incrível chegar, ganhar pelo clube do meu coração. Agradeço ao elenco, ao Bruno Henrique, ao Filipe Luis, que me deram a oportunidade de conquistar um título inédito. Tive uma conversa com o Bruno no fim do jogo e aí você entende porque esse elenco é tão vencedor. Todo mundo com vontade de ganhar, desde o mais jovem ao mais experiente”.

“Acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e estudiosos. É um treinador que sabe que tem que evoluir, mas que trabalha e estuda diariamente”, finalizou.

