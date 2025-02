Internacional vence e dispara na liderança do Grupo B do Gauchão

O Internacional não desperdiçou a chance de somar mais pontos e se isolar na liderança do Grupo B desta edição do Campeonato Gaúcho. Neste domingo (2), pela segunda rodada da competição, o Colorado recebeu o Avenida, no Beira-Rio, e venceu o oponente por somente 1 a 0, suficiente para ficar em uma boa nesta etapa do Estadual.

A equipe colorada chega a dez pontos na chave. É líder isolada. Com quatro pontos à frente do Caxias. Já o Avenida é o lanterna do A, com apenas um ponto em quatro partidas.

Na quarta (5), no mesmo Beira-Rio, às 20h, o Inter volta a campo contra o Brasil de Pelotas. Já o Avenida recebe o Caxias, na mesma data, só que mais cedo, às 19h.

Domínio colorado

O Inter, com mais de 60% de posse de bola, teve um volume de jogo interessante e não hesitou em chutar para o gol, mesmo com alguma dificuldade de penetrar na área com suas triangulações. Já o Avenida incomodou pouco. Anthoni, assim, figurou como um mero espectador nos 45 minutos da primeira etapa.

Internacional chega lá!

Aos poucos, a equipe de Roger Machado foi encontrando alternativas para tornar-se ainda mais aguda na busca do ataque. Porém, o gol saiu de algo mais recorrente ao primeiro tempo. Bernabei arriscou de fora da área e acertou o fundo da rede visitante, contando com o desvio em Paniagua. Quarto gol do argentino pelo Clube do Povo.

INTER 1×0 AVENIDA

Quarta rodada do Campeonato Gaúcho

Local: Beira-Rio, Porto Alegre

Data e horário: 2/2/2025, às 20h30 (de Brasília)

Gols: Bernabei, 16’/1ºT (1-0)

INTERNACIONAL: Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique, 16’/2ºT), Maia (Valencia, Intervalo) e Alan Patrick (Ronaldo, 37’/2ºT); Wanderson (Carbonero, Intervalo), Wesley (Vitinho, 29’/2ºT) e Borré. Técnico: Roger Machado

AVENIDA: Mamá, Paniagua, Micael (Caique, 40’/2ºT), Dadalt (Klein, Intervalo) e Jiménez; Amaral, Laion, Gorgoroso e Martins (Tallyson, 17’2ºT); Bustamante (Branquinho, 17’/2ºT) e Michel (Brayan, 28’/2ºT). Técnico: Alon Ritter.

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

Auxiliares: Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte

Cartão Amarelo: Wanderson, Vitão (INT); Jiménez (AVE)

Cartão Vermelho:

