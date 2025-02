Botafogo conversa com Tite. Italiano também é opção

O Botafogo já completou mais de um mês sem treinador desde a saída de Artur Jorge. Depois de inúmeras tentativas frustradas, o sócio majoritário da SAF do clube, John Textor, agora, mira dois novos nomes. A saber: Tite, ex-Flamengo, e Roberto Mancini, ex-seleção italiana. A informação é do jornal “O Dia”.

Tite desponta à frente de Mancini e do azarão Vasco Matos, do Santa Clara, da Primeira Divisão de Portugal. Aliás, Textor gostou daquilo que ouviu do treinador brasileiro.

Demitido em setembro de 2024, Tite está sem emprego até então. Ele pretendia dar um tempo no futebol brasileiro. Em 2023, na metade do ano, o clube alvinegro também foi atrás do comandante para Luís Castro. Ele agradeceu o interesse e recusou. Agora, porém, o Botafogo pode fazê-lo mudar de ideia.

A outra opção é Roberto Mancini, treinador com passagens por Manchester City e Inter de Milão. O italiano, por sinal, segue o perfil oficial do Botafogo em uma rede social. Nesta quarta-feira (5), Textor tem um encontro marcado com o veterano. Será uma nova “entrevista” nesta busca por treinador.

Com o cargo vago desde dezembro de 2024, quando Artur Jorge foi para o Al-Rayyan, do Qatar, o time alvinegro está sob a responsabilidade de Carlos Leiria, do sub-23 do clube. Até o momento, o Botafogo já recebeu negativas de André Jardine, Tata Martino, Paulo Fonseca e Rafael Benítez,

