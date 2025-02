Abel explica uso do time ideal no Palmeiras e vê vagas abertas na equipe

O técnico Abel Ferreira surpreendeu ao escalar força máxima na goleada do Palmeiras por 4 a 1 neste domingo (02/02) contra o Guarani. O embate aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Até então, ele vinha utilizando duas equipes mistas na competição.

Muitos deduziram que o treinador lançou força máxima após dois resultados negativos do Verdão nas últimas duas partidas. Mas Abel explicou que está dando entrosamento para a equipe antes do clássico contra o Corinthians.

“Posso voltar a fazer outra vez o mesmo, porque não treino só 11 jogadores. Treino 24. Hoje decidi fazer o que eu fiz para tentar também, porque via muita gente muito atrapalhada, sobretudo porque sei o que estamos a fazer, onde queremos chegar, e às vezes fazem confusão. Estou aqui há 5 anos. Quando o Palmeiras entra nesse Paulista e as coisas não correm bem, há sempre muito barulho à volta e não sei o porquê”, disse Abel, que prosseguiu.

“Se eu tiver que fazer o rodizio outra vez, vou fazer, porque sei o que devo fazer. Queremos ganhar, mas se não ganhar não tem problema nenhum. O Paulista é para preparar para uma temporada que acaba em dezembro, com jogos em cima de jogos. Ninguém quer saber se descansam ou não descansam. E eu tenho de pensar não para 20 dias, mas para uma temporada inteira”, completou.

Abel não tem 11 definidos

Apesar de colocar força máxima dentro de campo contra o Guarani, Abel afirmou que não tem 11 definidos. Com a longa temporada que terá pela frente, o treinador não descarta fazer mudanças na equipe em busca do time ideal.

“Todos os lugares estão em aberto. Eu achei que hoje, os que jogaram hoje, na minha opinião são os que estão melhores na data de hoje. Temos uma semana para treinar, melhorar processos… Mas como te disse, a temporada é longa, os jogadores têm altos e baixos, os jogadores estão em forma no momento”, finalizou.

