Neymar chega de helicóptero em seu primeiro treino no Santos

O Santos terá pela primeira vez, nesta segunda-feira (03/02), Neymar no CT Rei Pelé. O craque chegou para seu primeiro treino neste retorno ao Peixe por volta das 8h15, em um helicóptero. Ele terá duas atividades com o restante do grupo, antes de sua estreia pelo Alvinegro Praiano.

Apresentado à torcida na última sexta-feira (31), o atacante recebeu o fim de semana para descansar. Agora, a expectativa é que ele ganhe seus primeiros minutos na quarta-feira (05), contra o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A data também vai marcar o aniversário do atacante, que vai completar 33 anos.

O primeiro passo para Neymar ficar de fato à disposição do técnico é justamente treinar com o grupo nos dois dias de atividades programados para o CT Rei Pelé. Apesar de pouco tempo para se preparar, o técnico Pedro Caixinha confirmou que o jogador vai ganhar minutos contra o Botafogo-SP.

Antes de estrear, o Santos ainda precisa regularizá-lo na CBF e, em seguida, na Federação Paulista de Futebol. Neymar precisa aparecer no BID para, depois, ser inscrito em uma das vagas da Lista A do Paulistão. Mas já está definido que ele vestirá a camisa 10 do Peixe.

O desejo do atacante é fazer o máximo possível de partidas até o fim de junho, quando encerra seu contrato. O Santos ainda sonha com a permanência do astro até a próxima Copa do Mundo, mas a decisão vai depender exclusivamente do próprio atacante.

