Fluminense recebe proposta por Kauã Elias e deve ir ao mercado por novo atacante

O Fluminense recebeu uma uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante Kauã Elias. Assim, no momento, os clubes discutem os termos da negociação que pode acontecer ao longo das próximas semanas. Ela gira em torno de 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 113 milhões). O Tricolor ficaria com 10% dos direitos do atleta. A informação é do canal “Jornada 1902”

Dessa forma, o Tricolor irá ao mercado buscar um novo atacante para o seu elenco caso a negociação seja concretizada. A direção do clube carioca já observa nomes para o setor ofensivo, segundo o portal “ge’.

Vale lembrar que o clube chegou a fazer uma proposta por Isidro Pitta, quando ele ainda estava no Cuiabá, antes de assinar com o Bragantino. Além disso, sondou as situações de Tiquinho Soares, que deixou o Botafogo a caminho do Santos, e teve o nome de Pablo Vegetti, que foi oferecido, mas segue no Vasco.

Kauã Elias subiu para o time profissional e atuou, em 2023, no jogo contra o The Strongest, na altitude de La Paz, pela Libertadores. No entanto, foi no ano seguinte que ganhou mais oportunidades e foi importante na campanha de recuperação da equipe, que se salvou de um possível rebaixamento. Ele, portanto, soma 44 jogos e sete gols pelo clube.

Por fim, na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Vasco, na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, e só a vitória interessa. Na sequência, a equipe terá pela frente confrontos com Flamengo, Nova Iguaçu e Bangu para finalizar a Taça Guanabara (primeira fase do Estadual).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.