Marcos Braz reaparece nas redes sociais em vídeo de comemoração ao título do Flamengo

O Flamengo conquistou o primeiro título do calendário brasileiro no último domingo, 2, diante do Botafogo. A vitória por 3 a 1 no clássico, disputado em Belém, foi celebrada por membros da atual e antiga diretoria do clube nas redes sociais. Entre eles, Marcos Braz.

O ex-dirigente usou seu perfil no “X” para vibrar com o título e enaltecer o trabalho de Filipe Luís junto ao do novos presidente Luiz Eduardo Baptista. Marcos Braz deixou o cargo de vice-presidente de futebol do Rubro-Negro com a troca de gestão, entre dezembro e janeiro. De lá para cá, tem aparecido esporadicamente nas redes sociais para rebater jornalistas em polêmicas e também para agir como torcedor.

“Flamengo campeão gente. Não mudou nada não. Parabéns ao Filipe Luís, a todos os jogadores, sem exceção, e a nova diretoria. Vamos que vamos. Esse time, esse elenco merece. Tamo junto”, disse Braz no vídeo publicado no X.

Parabéns @flamengo pic.twitter.com/rr4kuuS97Z — MarcosBraz (@marcosbrazrio) February 3, 2025

Flamengo campeão

O Rubro-Negro não tomou conhecimento do rival Botafogo na disputa da Supercopa Rei 2025, no Mangueirão, em Belém, no Pará. A equipe de Filipe Luís venceu o clássico por 3 a 1, mas teve condições de terminar a partida com um placar muito mais elástico.

Bruno Henrique abriu o placar de pênalti, aos X. Depois, o clássico teve que ser paralisado devido à forte chuva e por pouco não foi adiado. O duelo recomeçou com o relógio marcando 15 minutos jogados e na mesma pegada do início: com o camisa 27 balançando as redes. O atacante ampliou a vantagem aos 19’.

Na etapa final, gol de quem saiu do banco de reservas para mostrar – mais uma vez – serviço. Luiz Araújo aproveitou a bobeira da defesa alvinegra, recuperou a bola perto da área, entrou, limpou a marcação e marcou um golaço para sacramentar a vitória. O Botafogo ainda diminuiu no final do jogo, mas não tinha fôlego e pouco tempo hábil para buscar o empate ou a virada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.