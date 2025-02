Em estreia de Navas, Newell’s Old Boys vence a primeira no Argentino

O badalado reforço do Newell’s Old Boys nesta janela de transferências, o goleiro Keylor Navas, estreou no último fim de semana pelo Apertura do Campeonato Argentino. O embate em questão foi diante do Aldosivi, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosario.

Os Leprosos chegaram ao confronto pressionados pelo início ruim de campanha. Foram duas derrotas nas duas primeiras rodadas (Independiente Rivadavia e Banfield) sem terem marcado um gol sequer.

Entretanto, parece que a estreia de Keylor trouxe “novos ares” aos comandados pelo técnico Mariano Soso, de passagem pelo Sport no futebol brasileiro. Isso porque, aos 28 minutos, um cruzamento vindo do lado direito da grande área foi escorado para a marca do pênalti e Gonzalo Maroni soltou uma bomba para fazer o único gol da partida, favorável ao Newell’s.

Em relação ao desempenho individual de Keylor Navas, o arqueiro de 38 anos não teve tanto trabalho ao longo dos 90 minutos. Algo que fica explícito, também, nas estatísticas que apontam 11 finalizações do Aldosivi, mas apenas duas na direção da meta adversária.

Alívio e admiração

Logo após o apito final, o costarriquenho destacou o contentamento de voltar a atuar após quase nove meses. Antes do último domingo (2), sua última partida havia sido contra o Metz, no Campeonato Francês, em maio de 2024. No período em questão, ele defendia o Paris Saint-Germain.

“Graças a Deus, estou muito feliz por estar de volta aos gramados. Acho que essa é a coisa mais linda do futebol. Estou feliz, porque a equipe venceu e isso foi importante, e estou ansioso para continuar trabalhando para o que está por vir”, destacou.

Navas também aproveitou o espaço para fazer elogios a sensação de apoio que teve com a maciça presença de torcedores na casa do Newell’s. Para ele, esse tipo de suporte também será fundamental para a equipe seguir reagindo no Apertura do Argentino:

“Os torcedores que temos são incríveis. Precisamos que eles sempre estejam lá, nos apoiando, porque isso nos dá força para vencer. Precisamos continuar nos conhecendo um pouco melhor.”

