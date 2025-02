Pedro Raul deve receber novas chances por conta de calendário cheio

Pedro Raul vem vivendo uma verdadeira montanha-russa neste começo de temporada. Após ter bom desempenho nas duas primeiras rodadas do Paulistão, o jogador parou de ser relacionado pelo técnico Ramón Díaz e sumiu do banco de reservas. Contudo, com o calendário apertado, o centroavante pode ganhar uma nova chance.

O atacante esteve em campo nas primeiras rodadas e foi importante na estreia da equipe no Paulistão, contra o RB Bragantino, quando fez um gol. Ele ainda entrou contra o Velo Clube, mas depois sumiu e sequer esteve entre os relacionados no duelo contra o São Paulo e Ponte Preta. Contra o Noroeste, ficou os 90 minutos no banco de reservas.

Tudo isso após Pedro Raul recusar algumas ofertas e decidir ficar no Corinthians para recuperar seu espaço. Nesta segunda (03/02), contra o Novorizontino, Ramón Díaz indicou que vai fazer mudanças na equipe titular, e o centroavante pode ganhar nova chance.

Na quinta, no Allianz Parque, o Timão enfrenta o arquirrival Palmeiras, o que obriga o técnico Ramón Díaz e comissão a darem espaço a atletas preteridos nas últimas semanas. Assim, a tendência é que os titulares atuem contra o Verdão e aqueles que não vem sendo muito utilizados encarem o Novorizontino.

O Timão, aliás, terá um calendário bastante apertado nos próximos meses por conta da Libertadores. Assim, Ramón Díaz será obrigado a rodar bastante o elenco, dando chances para Pedro Raul mostrar que ainda pode ser importante para convencer a Fiel.

Pedro Raul tenta contornar situações extracampo

A partida contra o Novorizontino, aliás, aparece como uma oportunidade do jogador contornar uma situação extracampo recente. Em meio à ausência das convocações, Pedro Raul foi às redes sociais e fez um post enigmático ao dizer que “às vezes o vilão é na verdade a vítima em uma história mal contada”.

A postagem aconteceu após a comissão técnica do Corinthians explicar a ausência do jogador em Campinas, contra a Ponte Preta. Emiliano Díaz disse que Pedro Raul ficou fora por ”questões técnicas”.

“Explicação sobre Pedro Raul é explicação técnica. Temos 32, temos que escolher os 23. Para nós esses eram os 23 e por isso estão aqui”, falou o auxiliar.

