Aston Villa acerta a contratação de Rashford, do Manchester United, por empréstimo

O Aston Villa anunciou a contratação, por empréstimo, do atacante inglês Marcus Rashford. Assim, o jogador, de 27 anos, decide deixar o Manchester United, clube que detém seus direitos, depois de perder espaço com a chegada do técnico Rubén Amorim na temporada 2024/25.

Considerado por muitos como uma promessa do futebol inglês, o atacante estreou entre os profissionais dos Red Devils aos 18 anos, em fevereiro de 2016. Disputou, em seguida, a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, porém perdeu um dos um dos pênaltis na decisão contra a Itália, que conquistou o título da Eurocopa 2021, em Wembley.

Na sequência da carreira, esteve entre os convocados da Inglaterra para o Mundial de 2022, no Qatar, entretanto ficou de fora da Eurocopa de 2024. Além disso, se destaca como um ativista contra o racismo e por contribuir em ações contra a pobreza infantil.